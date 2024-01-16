غرب أفريقيا تواجه عقارا مدمرا يقتل 10 أشخاص أسبوعيا ويحول متعاطيه إلى زومبي

تعيش غرب أفريقيا حالة من التوتر والقلق خصوصًا في سيراليون، بسبب تداول عقار جديد يسمى ((كوش))، فقد أشارت البيانات الرسمية إلى أنه يقتل حوالي 10 أشخاص أسبوعيًا ويخلف وراءه الآلاف في المستشفيات، فأغلب متعاطيه من الرجال متوسط أعمارهم بين 18 و25 سنة، ويتسبب في نوم أثناء المشي، أو ارتطام رؤوسهم بالأسطح الصلبة، أو السير وسط حركة المرور.

وفقا لموقع "ساينس أليرت"، فإن العقار يتكون من القنب الهندي والفنتانيل ومادتي الترامادول والفورمالديهايد، بالإضافة إلى عظام بشرية مطحونة إلى هذه المكونات، وتقوم العصابات الاجرامية بتشكيل هذه التوليفة معا لاخراج هذا العقار المدمر

ويعد الفنتانيل من الأشياء التي تصنع بشكل غير قانوني في مختبرات سرية في الصين، وأيضا الترامادول مثله، حيث يصنع في المختبرات غير القانونية بأنحاء مختلفة بآسيا.

أما بالنسبة للعظام البشرية، فيتم الحصول عليها من جثث الموتى عن طريق لصوص المقابر، ويتوفر بهذه العظام مادة الكبريت بشكل مرتفع وتعمل كمخدر قوي

وجدير بالذكر، أنه تم الابلاغ عن رصد عقار "كوش" في كل من غينيا وليبيريا، اللتان تشتركان في حدود برية مع سيراليون، مما يجعل تدفق المخدرات إليها سهلًا.