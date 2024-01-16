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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي بكأس آسيا

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
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أعلن المنتخب السعودي، تحت قيادة روبرتو مانشيني، استبعاد لاعب جديدا من صفوف الخضر، قبل افتتاح المنتخب انطلاقته فى بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفها قطر.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن مانشيني استبعد اللاعب فهد المولد، وضم مكانه ريان حامد، وذلك لأسباب طبية.

وكشف البيان أنه تم استبعاد فهد المولد بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، إذ تبينت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، ولم يقدر على المشاركة فى البطولة.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره مع كأس آسيا، والتى تستضيفها قطر فى الفترة من 12 يناير الجارى وحتى 10 فبراير المقبل، بمواجهة عمان.

فهد المولد المنتخب السعودي كأس آسيا