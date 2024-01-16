رئيس جامعة السويس يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التجارة

أجرى الدكتور رئيس جامعة السويس، الدكتور أشرف حنيجل جولة تفقدية لمختلف كليات الجامعة لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ إذ قام بزيارة لكلية التجارة بمنطقة العبور، وكان في استقباله الدكتور رانية شمعة عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وأثناء الجولة تفقد رئيس الجامعة بعض الأوراق الامتحانية، وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير وشروط الجودة، وأكد على الجميع بضرورة الالتزام بتعليمات عملية سير الامتحانات وتطبيق القواعد الخاصة بها بكل دقة.

كما وجه "حنيجل" إدارة الكلية بضرورة العمل بشكل متواصل في كافة الأعمال المتعلقة بالامتحانات مثل عمليات التصحيح والرصد وأعمال الكنترولات وخلاف ذلك بالشكل الذي يسمح بإعلان النتائج في مواعيدها المقررة.

وفي ختام الجولة، وجه رئيس الجامعة التحية لإدارة الكلية على الإجراءات والتدابير التي قامت باعدادها لخروج العملية الامتحانية على الوجه الأمثل.

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