القبض على المسئول المزيف لإصدار الكارنيهات المزورة في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية، وقيامه بإصدار كارنيهات مزورة لإستخدامها فى النصب على المواطنين.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، وتبين قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية، على خلاف الحقيقة، فضلًا عن قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"مستخدمًا الصفة المنتحلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات ومنظمات، مستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة، طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت، جراب طبنجة، طلبات تعيين ببعض الوظائف الحكومية، مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطة الإجرامى.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال إستخدام برامج تعديل الصور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .