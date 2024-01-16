رئيس "أزهر مطروح": لم نتلق أي شكاوى من امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عبد العظيم سالم، اليوم الثلاثاء، انتظام عملية وصول الأسئلة إلى جميع لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 /2024 على مستوى المحافظة.

وأوضح سالم أن لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة مطروح الأزهرية، شهدت حالة من الهدوء والاستقرار في يومها الأول، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إلى أنه تابع ميدانيا تواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات بلجنة مجمع مطروح النموذجي، حيث اطمأن على انتظام سير العملية الامتحانية، والتزام الجميع بالقواعد المنظمة للامتحانات، مناقشا الطلاب حول مستوى الأسئلة، والورقة الامتحانية، موصيا رؤساء اللجان بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء النفسي للطلاب.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن طلاب الشهادة الابتدائية أدوا الامتحان في القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية (ورقة أولى)، والتفسير والحديث.

الهدوء يسود امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمطروح

IMG-20240116-WA0008

IMG-20240116-WA0010

IMG-20240116-WA0009

IMG-20240116-WA0012