القبض على عصابة بيع البطاريات عبر فيس بوك بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى بيع البطاريات الخاصة بتغذية أبراج الشبكات المحمولة بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى شركات الاتصالات بوجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقوم بعرض البطاريات الخاصة بتغذية أبراج الشبكات المحمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وتواصله معهم لشراء كمية من تلك البطاريات واتفاقهم على التقابل بدائرة القسم.

بالفحص تنسيقا وقطاع الأمن العام تم ضبط كل من عاطل، مالك شركة، وبحوزتهما عدد من البطاريات المشار إليها، وقد أرشدا عن مخزن خاص بمالك الشركة بدائرة القسم، وضُبط بداخله عدد من البطاريات وبمواجهتهما قررا بتحصلهما عليها من مالك شركة نقل معدات وبضائع، عامل تم ضبطهما وبمواجهتهما قرر الأول بامتلاكه مخزن بالعقار سكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم وأنه متعاقد مع إحدى شركات الأعمال الهندسية على تخزين عدد من البطاريات خاصين بتغذية أبراج الشبكات المحمولة بمخزنه، إلا أن الشركة لم تسدد القيمة الإيجارية فاختمر فى ذهنه اختلاس البطاريات المتواجدة بالمخزن وبيعها دون علم الشركة، حيث قام ببيع جزء من البطاريات وتم ضبط جزء آخر خاصة بالشركة المشار إليها محملة بسيارة نقل والمستخدمة فى نقل البطاريات، وباستدعاء ممثل عن الشركة قرر باتهامه للمذكورين باختلاس وتبديد البطاريات المتواجدة بالمخزن المشار إليه وبيعها دون علم الشركة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.