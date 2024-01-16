خلال 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (2) قضية متنوعة.

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (3) قضايا.

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (2) قضية.

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1733) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية.

- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (250) حكم قضائى متنوع.

- فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.