بحضور مجلس النقابة.. محمود بدر يعلن تخوفه من أي تعديلات بقانون الصحفيين

شدد النائب محمود بدر، على ضرورة أن تكون الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حاضرة وبقوة في أي تعديلات خاصة بقانون النقابة، مؤكدًا اتفاقه مع المبدأ، الذى طرحه نقيب الصحفيين، معلنًا تخوفه من أن التوسع فى التعديلات قد يفتح الباب للانقضاض على المكتسبات الموجودة فى القانون، من جانب فئات محافظة.

وقال بدر، خلال الاجتماع الثاني للتحضير للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين بحضور مجلس النقابة، إن واقع النواب الصحفيين وقدرتهم بدون حضور الجمعية العمومية قد لا يلبى مطالب النقابة من التعديلات، ولا بد من تحديد المطلوب بدقة، وأن تكون الجمعية العمومية حاضرة لحماية هذه التعديلات،

وحذر محمود بدر من بعض الاتجاهات المحافظة، التى تميل لتغليظ العقوبات على الصحافة والصحفيين، مشيرًا إلى أن البعض "بيصحى من النوم عاوز يعمل تعديلات تحبس الصحفيين"، وضرب المثل بعدد من التعديلات الأخيرة على عدد من القوانين، التى تصدى لها النواب، والجماعة الصحفية، وأن المحرك وراءها التباس فى فهم دور الصحافة، مشددًا على أن أى تحرك فى إطار تعديل قانون النقابة لا بد أن يسنده اتفاق حد أدنى داخل الجمعية العمومية.

وأكد بدر استعداده الكامل مع جميع النواب للعمل مع النقابة ومجلسها فى تجاوز العقبات، التى تواجه المهنة، وكذلك التخطيط والإعداد والمشاركة والدفاع عن مخرجات المؤتمر العام.