بولندا: العثور على أجهزة تنصت في غرفة كانت معدة لعقد اجتماع حكومي

أعلن مسؤولون بولنديون، أن الأجهزة الأمنية عثرت على أجهزة تنصت في غرفة كان من المقرر أن يعقد بها اجتماع حكومي في مدينة "كاتوفيتسه" بجنوب البلاد.

ونقل (راديو بولندا)، اليوم /الثلاثاء/، عن ياتسيك دوبرزينسكي، المتحدث باسم الوزير المسؤول عن المخابرات البولندية قوله إن "جهاز حماية الدولة بالتعاون مع وكالة الأمن الداخلي تمكنا من اكتشاف وتفكيك أجهزة يمكن استخدامها للتنصت في غرفة كان من المقرر أن يعقد بها اليوم اجتماع لمجلس الوزراء في كاتوفيتسه"، مضيفا أن "الدولة تواصل تنفيذ أنشطة إضافية في هذا الصدد".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البولندية تعقد اجتماعا أسبوعيا في العاصمة وارسو، ولكنها قررت عقده بصفة استثنائية في مدينة "كاتوفيتسه" التي تستضيف في الوقت الحالي المؤتمر الاقتصادي الأوروبي، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

