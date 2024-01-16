قصور الثقافة تحتفي بديوان "أنغام بها صمم" الفائز بمسابقة النشر الإقليمي بالدقهلية

أقام نادي الأدب ببيت ثقافة بني عبيد بالدقهلية، حفل توقيع ومناقشة ديوان "أنغام بها صمم" للشاعر أحمد غنيم، ضمن برنامج احتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالأعمال الأدبية الفائزة بمسابقة النشر الإقليمي، وتحت رعاية وزارة الثقافة.

وأقيم الحفل ضمن النشاط الأسبوعي لنادي الأدب، وأداره الأديب عطية أبو حلاوة، وبدأت الفعاليات بكلمة الشاعر أشرف علي، قدم خلالها نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لصاحب الديوان ابن محافظة الدقهلية، الذي تخرج في جامعة المنصورة عام 2000، وتميز بإتقانه لكتابة شعر الفصحى والعامية، وصدر له عدة دواوين منها "أحلام مجروحة" عام 2007، "شجن المغيب" عام 2009 وله ديوانان بعنوان "جزيئات البحور"، "قبل إسدال الستار" تحت الطباعة.

من جهته، تحدث الشاعر عماد حسني عن الديوان الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة والفائز بمسابقة النشر الإقليمي عام 2022، وأثنى على قصائد الديوان المنتقاة بعناية من حيث جزالة اللفظ والمعنى، وتدفق الإحساس وجمال الصور والموسيقى، الأمر الذي يعكس تفرد الشاعر في تجربته الإبداعية.

واختتم اللقاء بفقرة عزف على العود للملحن السعيد حافظ، وإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية بمناسبة العام الجديد لعدد من الشعراء الحضور.

من ناحية أخرى، وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، نظم فرع ثقافة الدقهلية برئاسة الدكتور عاطف خاطر، عددًا من اللقاءات التثقيفية؛ إذ شهد مركز شباب قرية الحاج شربيني لقاء بعنوان "مشروعات حياة كريمة في الريف المصري"، تحدث خلاله أحمد دهيم عن إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شربين.

وأضاف أن المركز شهد طفرة كبيرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة، والقضاء على الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تطوير 26 قرية وتزويدها بكافة المرافق والخدمات.

كما أعدت مكتبة العيادية لقاء مماثلا تحدث خلاله محمد عبد الحافظ - مدير المكتبة، عن المرحلة الثانية من المبادرة بكل من مراكز "ميت غمر، أجا، السنبلاوين، بلقاس، والمنزلة".

وأشار إلى أن الدولة المصرية توسعت في تطوير تلك المراكز بتزويدها بالخدمات الصحية والتعليمية والرياضية و الثقافية، وأن الأمر لم يقتصر على تطوير مشروعات البنية التحتية فقط، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطن.