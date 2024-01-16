أمم أفريقيا 2023.. بوركينا فاسو يتطلع لصدارة المجموعة أمام موريتانيا بعد تعثر الجزائر

يواجه منتخب بوركينا فاسو، نظيره الموريتاني، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام بمدينة بواكي، في افتتاح مشوارهما في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويسعى المنتخب البوركيني، بقيادة المدرب الفرنسي هويبر فيلود، لحصد نقاط اللقاء من أجل تصدر المجموعة الرابعة بعد تعادل الجزائر أمام أنجولا، أمس الإثنين بهدف لكل فريق.

ويواجه المنتخب البوركيني نظيره البوركيني للمرة الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد 10 سابقة شهدت على تفوق منتخب الخيول في 5 لقاءات، وحقق المنتخب الموريتناني فوز وحيد وكان التعادل حاضرًأ في 4 مواجهات.

وتقابل المنتخبان في الماضي في 10 مباريات، كان الفوز حليف بوركينا فاسو في خمس مباريات، كما فاز منتخب موريتانيا مرة واحدة، والتعادل كان مسيطرًا في 4 لقاءات.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا