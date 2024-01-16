جنوب سيناء تستعد لمؤتمر السياحة الصحية مارس المقبل

عقد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا تنسيقيًا مع الشركة المنظمة؛ للإعداد لمؤتمر السياحة الصحية مارس المقبل، وذلك فى اطار استعدادات المحافظة المتواصلة للاعداد للمؤتمر.

جاء ذلك بحضور غادة سلبي نائب وزير السياحة، وبالتنسيق مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية

جرى خلال اللقاء مناقشة الاجراءات التي قامت بها الشركة للاستعداد لتنظيم المؤتمر والوقوف على آخر المستجدات وتحديد موعد للمؤتمر الصحفى الذى سوف يسبق المؤتمر.

جدير بالذكر ان اهتمام المحافظة بالسياحة الاستشفائية يأتى مما تزخر به مصر وعلى وجه الخصوص جنوب سيناء من مقومات السياحة الاستشفائية التي يمكن الاستفادة منها صناعة السياحة على غرار كبرى المنتجعات السياحية العالمية.

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.

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