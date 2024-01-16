مصرع شخص وإصابة اثنين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

لقى شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، فيما أصيب اثنان بإصابات خطيرة إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها من أعلى كوبرى على طريق السنبلاوين- الزقازيق فى نطاق محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بانقلاب سيارة ملاكى من أعلى كوبري على طريق السنبلاوين- الزقازيق بجوار مقلب القمامة ووجود أشخاص بداخلها.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، بالفحص تبين انقلاب السيارة فى الأراضى الزراعية من أعلى كوبرى على طريق السنبلاوين الزقازيق، حيث تبين مصرع شخص وإصابة اثنان آخران كانوا برفقته بإصابات خطيرة.

فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.