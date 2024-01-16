أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 372 ألفا و90 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 372 ألفا و90 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022 بعد مقتل أكثر من 1110 جنود أمس.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قولها "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و113 دبابة و11 ألفا و358 من المركبات المدرعة و8 آلاف و801 من النظم المدفعية و961 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و653 من أنظمة الدفاع الجوي و331 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و698 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1365 من المعدات الخاصة و6 آلاف و877 طائرة مسيرة وإسقاط 1816 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت قوات الدفاع الأوكرانية اليوم نجاحها في إسقاط طائرتي استطلاع روسيتين بدون طيار في جنوب البلاد.

ونقلت (يوكرينفورم) عن بيان القيادة الجوية الجنوبية الأوكرانية القول "نجحت قوات الدفاع الجوي وأجهزة القيادة الجوية الجنوبية في تدمير طائرتي استطلاع روسيتين بدون طيار من طراز زالا في منطقة خيرسون ومن طراز ميرلين-في آر في منطقة ميكولايف".

