محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الفرق الإرشادية الريفية للبحوث الزراعية

تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الفرق الإرشادية الريفية التى نظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات.

ويقوم الفريق الإرشادي الريفي بمحافظة كفر الشيخ، بتنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية بمركز قلين، بهدف تحقيق أعلي معدلات الإنتاج دعماً للمزارعين، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصول البصل فى قرية المنشلين، وتم فحص النباتات والتأكد من عدم وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة، الرى، وكذا المكافحة المتكاملة والآفات والحشائش واستخدام المبيدات الموصى بها بالمعدلات المناسبة، وقد جرت مناقشات مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم بمعرفة الخبراء المشاركين فى الفريق، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار جهود الإرشاد الزراعى لمركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة بكفرالشيخ لدعم المزارعين، وتحقيق أعلي معدلات إنتاج للحاصلات الزراعية وتكثيف المرور على الحقول وخاصة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية بمحافظة كفرالشيخ والتي تحتل مرتبة متقدمة من بين محافظات الجمهورية في الإنتاج الزراعي على المستوى القومي.

IMG-20240116-WA0000

IMG-20240116-WA0002

IMG-20240116-WA0001