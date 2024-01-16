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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بعد هجوم أربيل.. إقليم كردستان يطالب المجتمع الدولي بعدم الصمت تجاه "الجريمة" الإيرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدان أمن إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، هجوم الحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل العراقية ومطارها ومناطق اخرى وطالب الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بعدم الصمت تجاه "الجريمة" الإيرانية.

كما أعلن إقليم كردستان عن مقتل 4 مدنيين نتيجة القصف الإيراني بالصورايخ الباليستية على أربيل، وأكد على أن المبررات الإيرانية لقصف مجموعات المعارضة الإيرانية مرفوضة وغير ضرورية للقيام بمثل هذا الهجوم.

وأمس الإثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مقرات إرهابية في حلب السورية بالصواريخ البالستية، وأكد بيان الحرس الثوري بأن الاستهداف تم في عدة مواقع يتواجد بها مقرات لجواسيس.

وأضاف البيان، أن الهجوم جاء ردًا على الجرائم التي تمت داخل إيران في وقت سابق  

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن الحرس الثوري أعلن في بيان له عن قيامه بتدمير مقرات تجسس وتجمع إرهابيين في أجزاء من المنطقة بالصواريخ البالستية.

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