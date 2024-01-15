ضبط طالب استدرج طفلا وتعدى عليه جنسيا فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية من ضبط طالب بالصف الثالث الإعدادي بعد قيامه باستدراج طفل فى الصف الرابع الإبتدائي ومواقعته جنسيا بسلم عقار منزلهم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه من "ر.م.إ"، 45 عاما، عامل ومقيم بندر نبروه وبرفقته نجله"إبراهيم"، 10 سنوات، طالب بالصف الرابع الإبتدائية، تضرره من المدعو "عوض.ا.م"، 14 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم بذات العنوان لقيامة باستدراج نجله والتعدي عليه جنسيا بمدخل العقار سن المبلغ.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.