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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حاولوا سرقته.. إصابة فلاح بطلقات خرطوش بإحدى قرى الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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أصيب فلاح في العقد الخامس من عمره بطلقات خرطوش بالقدم والكتف والرقبة على يد شخصين حاولا سرقته بالإكراه بقرية منشأة عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية، وجرى نقله لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج اللازم وفرو هاربين.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر المركزي بوصول شخص فى العقد الخامس من عمره مصابًا بجروح متهتكة بالساق الأيمن وآثار فتحات دخول وخروج طلقات بالكتف الأيسر وشظايا بالرقبة، ادعاء تعدى من آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه يدعى السيد ال.ال.أ 43 عامًا فلاح ومقيم بقرية الشركة الإنجليزية 2 التابعة للمركز، وبسؤاله أكد أنه أثناء سيره مستقلًا دراجته البخارية على طريق سعد قاسم الجنينة وقبل كوبري قرية منشأة عبد الرحمن فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية يسيران خلفه ويحاولان إيقافه لسرقته.

وأضاف أنه أثناء مقاومته أطلقوا عليه طلقات خرطوش من سلاح كان بحوزتهم مما تسبب في حدوث إصابته وفروا هاربين ولم يتمكنوا من سرقته.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط الجناة والسلاح المستخدم.

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