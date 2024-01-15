بطل فيلم "Anatomy of a Fall" يواجه اتهامات بالاغتصاب

طُرد الممثل الفرنسي صامويل ثيس، بطل فيلم “Anatomy of a Fall” الفائز مؤخرًا بجائزتي جولدن جلوب، من موقع تصوير مسلسله الجديد “Je te jure” الذي يقوم بإخراجه، بعد أن طالته اتهامات اغتصاب من جانب أحد أفراد طاقم العمل.

ووقع الاعتداء الجنسي المزعوم في منتصف فترة التصوير، في أعقاب حفل أقيم في شقة مع الممثلين وطاقم العمل في الأول من يوليو الماضي، وفقًا لصحيفة ليبراسيون الفرنسية. حيث أمضى أحد أفراد الطاقم الليلة في الشقة التي أقيمت فيها الحفلة وزعم أنه تعرض للاغتصاب من قبل ثيس في ساعات الصباح الباكر. وفي الوقت نفسه، قال المخرج إن الأمر تم بالتراضي، وفقًا للصحيفة الفرنسية.

من جانبها، قالت منتجة المسلسل لمجلة “فارايتي”، إنها بعد أن علمت بالحادثة المزعومة استعانت بمنظمة خارجية لإجراء تحقيق داخلي داخل طاقم العمل. وأثناء التحقيق المستمر، عقدت المنتجة اجتماعات للتوصل إلى حل وقائي، وهو إزالة ثيس فعليًا من المجموعة وجعله يوجه العمل عن بعد. وذكرت المنتجة إن ثيس كان يأتي في الصباح قبل بدء التصوير ليضع كل شيء ويذهب إلى غرفة أخرى ويتواصل مع أفراد الطاقم عبر الشاشات.

لعب ثيس دور الزوج في فيلم “Anatomy of a Fall” للمخرجة جوستين ترييه، وتوج الفيلم حتى الآن بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي، بجانب حصوله على جائزتي أفضل سيناريو وأفضل فيلم أجنبي.