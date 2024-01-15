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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تييري هنري مقدم حفل جائزة ذا بيست

هنري
هنري
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، بعد قليل، نحو العاصمة البريطانية لندن، لمتابعة انطلاق الحفل السنوى لجوائز “ذا بيست” 2023 The Best التى سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويقدم الحفل النجم الفرنسي العالمي تييري هنري، وليس هذة المرة الاولي الذي يقدم فيها هنيري حفل الجوائز العالمية، حيث دائما يكون في مقدمة حفلات الأفضل بعتباره واحد من اساطير كرة القدم عبر التاريخ.

جوائز في ذا بيست:

- أفضل لاعب ولاعبة في العالم

- أفضل حارس وحارسة في العالم

- أفضل مدرب ومدربة في العالم

- جائزة بوشكاش لأجمل هدف

- جائزة اللعب النظيف

- جائزة المشجعين

 

ويجري الكشف عن تشكيلتي أفضل 11 لاعبًا في العالم للرجال والسيدات من بين 23 مرشحًا في كل مجموعة.

 

ويقدم "البوابة نيوز" تغطية شاملة للحدث.

تييرى هنرى فيفا ذا بيست