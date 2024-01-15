لجنة اختيار الوظائف القيادية بجامعة المنوفية تستأنف عملها برئاسة "القاصد"

استأنفت لجنة اختيار الوظائف القيادية من الأمناء المساعدين ومديري العموم بالإدارة العامة لجامعة المنوفية والكليات، عملها اليوم الإثنين، في إجراء مقابلات المتقدمين، وذلك برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

ضمت عضوية اللجنة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتور عاطف الفقی وكيل كلية الحقوق، والدكتور أشرف شمس الدين أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها، والدكتور عبد العزيز مرزوق أستاذ الإدارة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم محمد يوسف سليم عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة مدينة السادات.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللجنة اليوم استقبلت "٢٠" من المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الشئون الطبية ومدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير عام الإدارة العامة للمكتبات، ومدير عام الإدارة العامة للإحتياجات، ومدير عام الادارة العامة للمدن الجامعية،و مديرعام الإدارة العامة للاستراتيجية .

وأكد القاصد علي أن اللجنة استمعت إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للإدارات العامة التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات، مضيفا أن إختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير والقوانين المنظمة وتطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.