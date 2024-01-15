11 فبراير.. أحمد سعد يحيي ختام مهرجان شتاء قطر

تعاقد المطرب المصري احمد سعد على إحياء حفل ختام مهرجان «شتاء قطر» 2024 والذي يقام بالتزامن مع بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا هناك بمدن: لوسيل، الخور، الريان، الدوحة، والوكرة.

وارتبط اسم سعد بالبطولات الكبرى في دولة قطر، حيث شارك في حفلات درب لوسيل أثناء بطولة كأس العالم عام 2022، وصاحب المشجعين في المدرجات خاصة مباريات المنتخب المغربي الشقيق، واشتهر بغنائه ورقصه احتفالا بوصول المغرب للمربع الذهبي لكأس العالم بعد فوزها على البرتغال، وقوله "ايه المغرب الحلوة دي" على نسق اغنيته الشهيرة.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد 11 فبراير المقبل على المسرح المكشوف بالحي الثقافي «كتارا» ، الذي يطلق عليه لقب "جوهرة كتارا" نظراً لتصميمه المبدع، وصمّم لاستيعاب ما بين 3200 إلى 3900 متفرّج وتصل قدرته القصوى إلى ما يقارب 5000 متفرّج مما يجعله من اكبر المسارح الموجودة في الشرق الأوسط، ومن المقرر ان يغني «سعد» باقة من انجح اغانيه مثل: اليوم الحلو ده، وسع وسع، اختياراتي، عليكي عيون، بالإضافة الى اغنيته الجديدة التي ستطرح قريبا.