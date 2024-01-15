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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول أوكراني: نعاني نقصًا كبيرًا في قذائف والذخيرة الضرورية لصد الهجمات الروسية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتينكو، أن قوات كييف تعاني من نقص كبير في قذائف المدافع والذخيرة وبعض مستلزمات القتال الضرورية لصد الهجمات الروسية على مختلف الجبهات.

وفي مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، أشار ميكيتينكو إلى أنهم ينتظرون المساعدات من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتوفير قذائف المدافع والإمدادات الحربية الأخرى. وأضاف أن الطيارين الأوكرانيين الذين يتلقون تدريبًا في بعض الدول الأوروبية يعودون للانضمام إلى الجيش.

وأوضح ميكيتينكو أن الظروف الجوية القاسية في شرق أوكرانيا، حيث تتجمد درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر، تجعل القتال أكثر تعقيدًا. وأكد أن الدعم الرئيسي يأتي من واشنطن، وأشاد بدور الولايات المتحدة في تقديم المساعدة الكبيرة لأوكرانيا في هذه المرحلة الحرجة.

كييف الولايات المتحدة