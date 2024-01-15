رئيس الوزراء البريطاني: هجمات الحوثيين قد تؤدي إلى تردي الوضع الإنساني في اليمن

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الضربات التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية، على أهداف الحوثيين نجحت وحققت أهدافها، موضحا أن هجمات الحوثيين قد تؤدي إلى تردي الوضع الإنساني في اليمن.

وأضاف سوناك، خلال كلمة له في مجلس العموم البريطاني، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الحوثيين يقومون بتهديد الأمن البحري بالمنطقة، مشيرًا إلى أنهم تسببوا في مشاكل اقتصادية متصاعدة، تؤدي لزيادة الأسعار وأزمة في توفير الدواء وأمور أخرى يحتاجها الشعب البريطاني.

وأشار إلي أن هجمات الحوثيين، ليس لها علاقة بإسرائيل، لافتا إلى أنهم يستهدفون السفن من جميع أنحاء الدول، لافتًا إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية دمرت 13 منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين في اليمن، مردفا أن الحوثيين يواصلون استهداف السفن رغم الضربات.

وأردف: كما أنها تقلل من الأمن الدولي البحري، وستضر الاقتصاد العالمي والمصالح البريطانية".

