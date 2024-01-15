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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير في الشأن الإسرائيلي: عملية رعنانا امتداد لما حدث في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال
الاحتلال
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قال فراس باغي، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إن ما حدث في رعنانا امتداد لما حدث ككل على مستوى غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، ولكن ما يميزه، أن الذين نفذوا العملية في رعنانا دخلوا دون تصاريح ولديهم سوابق أمنية.

وأضاف "باغي"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، لقناة "القاهرة الإخبارية": "هناك حديث في الشرطة الإسرائيلية عن أن المنفذين ينتمون إلى حركة حماس، وبالتالي، نحن أمام عملية نوعية جديدة، ويبدو أن الأوضاع في الضفة الغربية سوف تتصاعد أكثر فأكثر".

وتابع خبير في الشؤون الإسرائيلية: "الضفة مشتعلة منذ أحداث السابع من أكتوبر، وهي الآن تزداد اشتعالا، وكان الحديث سابقا عن أهمية وضرورة أن ترسل إسرائيل المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية، لكن سموتريتش يرفض ذلك".

السابع من أكتوبر السلطة الفلسطينية الشرطة الإسرائيلية الضفة الغربية الشأن الإسرائيلي