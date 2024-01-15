المشدد 7 سنوات لشاب سرق شخصين تحت تهديد السلاح بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شاب بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته بسرقة شخصين تحت تهديد السلاح بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم « 12371 لسنة 2023- جنايات الوراق»..أن النيابة العامة أتهمت (سید . ف"، 22 سنة، عاطل) لأنه في يوم 21 أغسطس 2023، سرق منقولات ومبالغ مملوكين للمجنى عليهما (علي . م"، 26 سنة، عامل، و "محمد . ع"، 39 سنة) وذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما بأن أشهر في مواجهتهما سلاح أبيض "سكين".

وشرحت النيابة.. أن المتهم تعدى على المجني عليهما بالضرب مستخدما السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابته وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفسهما والاستيلاء على المسروقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وشهد المجني عليهما في التحقيقات بأنهما حال خروج كل واحد على حدا من مسكنهما القابل مع المتهم افتعل الأخير مشادة كلامية معهما على أثرها قام المتهم بإخراج سلاح أبيض "سكين" ثم اصطحبهما إلى داخل العقار محل سكنه ونزع منهما هاتفهما المحمول، وتعدى عليهما بالضرب باستخدام السلاح الأبيض مما تسبب في إصابتهما.