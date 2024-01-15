الخميس.. الموسيقي يحيى خليل في ضيافة الأوبرا

يقام فى الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 18 يناير الجاري، حفلا موسيقيا لرائد موسيقى الجاز يحيى خليل، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل الذي يحييه الموسيقي يحيى خليل باقة من أعماله الخاصة، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات عظماء الجاز على مستوى العالم.

كما يقدم خليل لجمهوره عدد من أعمال كبار مؤلفي الموسيقى العربية منهم: الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، والموسيقار بليغ حمدي، والموسيقار كمال الطويل.. وغيرهم.

وقد نجح الموسيقي يحيى خليل في خلق تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا، وإفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

في حين يعد الموسيقي يحيى خليل أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا، فاعتاد الآلاف على متابعة حفلاته، كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي، إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

وقدم خليل مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من دول العالم منها: إيطاليا، وفرنسا، وصربيا، وبلغاريا، والنمسا، واليونان، وروسيا، والمغرب، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا.. وغيرها، ليصبح الآن رمزا حقيقيا في عالم موسيقى الجاز.

وكان الموسيقي يحيى خليل قد عاد من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر مؤخرا ليواصل حفلاته بالقاهرة والإسكندرية؛ وذلك بعد أن نال عدة تكريمات.

وشارك خليل فى عدد من الحفلات منها: حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت، التي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.