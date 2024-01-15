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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع مسن صدمته سيارة مجهولة في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لضبط قائد سيارة اصطدم بعامل حال قيادته موتوسيكل، مما أدى الى مصرعه على طريق (المنصورة- طناح) أمام قرية ميت الصارم التابعة لمركز المنصورة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث النائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول "إبراهيم.ح.م.غ"، 61 عاما، عامل، ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة، "جثة هامدة" ادعاء حادث طريق.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة الرائد أحمد العزب، وبالفحص وسؤال نجلته "نجوى"، 26 عاما، ربة منزل مقيمة بذات العنوان، قررت أنه حال قيادة والدها "موتوسيكل خاصته"، بدون لوحات معدنية وسيره بها على طريق المنصورة - طناح"، وأمام قرية ميت الصارم، اصطدمت به سيارة مجهولة فر قائدها هاربا عقب الحادث مما أدى الى انقلابه بالموتوسيكل على جانب الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد ان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة جرح قطعي بالجبهة وكدمات باليدين والعين اليمنى وفروة الرأس ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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