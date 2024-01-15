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الإثنين 15 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القبض على ربة منزل وابنتهما بتهمة ممارسة الرذيلة بمقابل مادى فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة القبض على ربة منزل وابنتها حال تواجدهما بشارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والاتفاق مع قائدي السيارات على ممارسة الدعارة بمقابل مادى دون تميز وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود معلومات  لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة عن قيام "صابرين.ن.م.ا"، 38 عاما، ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وابنتها" نورهان .ف.أ"،22 عاما،  بدون عمل ومقيمة سمنود محافظة الغربية وقيام المتحرى عنها الأولى بتسهيل الدعارة عن نفسها وعن ابنتها بقيامهم بالاتفاق مع قائدي السيارات على إشباع رغباتهم داخل السيارة مقابل مبلغ 200 جنيه أو ممارسة الجنس معهم مقابل 600 جنيه للواحدة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتهمين حال تواجدهما بمنطقة المشاية السفلية بنطاق قسم شرطة أول المنصورة

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام بمقابل مادى دون تميز .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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