كأس الرابطة.. تعرف على تشكيل المقاولون في مواجهة الجونة

أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم تشكيلة الذئاب للقاء الجونة الذي سينطلق بعد قليل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن مواجهات الجولة الثانية لدورى المجموعات لكأس الرابطة.

وجاءت تشكيلة المقاولون الأساسية على النحو التالي: أحمد عربي وأمير عابد وامادو نياص واحمد شيمى ومحمد مجلي واحمد علي ولؤي وائل وزياد فرح وعلاء ميهوب وجوزيف اوشايا

ومحمد عبد الناصر

وتضم مجموعة ذئاب الجبل كلا من الجونة والبنك الأهلي والمصري البورسعيدي.

وتعرض فريق ذئاب الجبل للهزيمة في الجولة الأولي أمام المصري بهدف دون رد وحقق فريق الجونة الفوز على حساب البنك الاهلي 3-1

ويدخل فريق الجونة موقعة اليوم امام المقاولون متصدراً للمجموعة ويحتل فريق المصري المركز الثاني بنفس عدد نقاط الجونة ويأتي المقاولون في المركز الثالث والبنك الأهلي رابعاً.

وكان طلعت محرم مدرب المقاولون قد تعرض للطرد أثناء قيادته للذئاب أمام المصري وهو مايجعله يقود الذئاب خلال مواجهة اليوم من المدرجات.

ويقود فريق الجونة علاء عبد العال الذي يخطط لمواصلة الانتصارات وضمان تخطى عقبة دوري المجموعات والإقتراب خطوة نحو تحقيق لقب البطولة التى تشهد إعتذار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.