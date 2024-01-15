حصاد 2023| الانتهاء من إحلال وتجديد وصيانة 76 مسجدا بسوهاج خلال عام

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن عام 2023 المنصرم شهد تحقيق مديرية الأوقاف بسوهاج لعدد من الإنجازات في مجالات " عمارة المساجد، وخدمة القرآن الكريم، و الدعوة، والبر وخدمة المجتمع "، مشيرا إلى افتتاح 76 مسجدا بنطاق المحافظة خلال العام الماضي، منها 56 مسجدا إحلال وتجديد، و20 مسجدا صيانة وتطوير، كما حصل 15 مسجدا على شهادة الإعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ ) .



ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية حققت خلال عام 2023 عدد من الإنجازات ففي مجال عمارة المساجد فقد تم إحلال وتجديد وصيانة 76 مسجدا، وتم فرش 171 مسجدا على مستوى المحافظة، بـ 30675 متر سجاد، وفي مجال البر وخدمة المجتمع فقد تم توزيع 28 طن من لحوم الأضاحي وإطعام الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع المحافظة والتضامن الاجتماعي، كما تم أيضا توزيع 110 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية .



وفي مجال الدعوة، تم تسيير 11 قافلة دعوية، منها 5 قوافل مشتركة مع الأزهر الشريف، و 6 قوافل اسبوعية بالإدارات التابعة للمديرية بنطاق المحافظة، وتم تنفيذ 28 أسبوع ثقافي، و 588 مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى المديرية، وتنفيذ 136 مجلس إفتاء وندوة افتائية، وكذا تنفيذ 1674 درسا من برنامج المنبر الثابت، بعدد 42 مسجد، فضلا عن تنفيذ 1488 درسا من الدروس المنهجية للأئمة، بعدد 31 مسجد، وعدد 336 درسا من الدروس المنهجية للواعظات بعدد 7 مساجد.



وكشف وكيل الوزارة عن تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد 1360 مسجد، بواقع 3 لقاءات أسبوعية بكل مسجد، وتم تنفيذ مبادرة " هذا نبينا " صلى الله عليه وسلم"، خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل اسبوع بعدد 168 ندوة، بعدد 28 مسجد.



وفي مجال المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية، فقد تم عقد 1365 مقرأة، بـ 39 مقرأة لمقارئ الأئمة، وعد 1248 بعدد 24 مقرأة لمقارئ الأعضاء، وعدد 7488 مقرأة بـ 144 مقرأة لمقارئ الجمهور، كما تم عقد 53 مقرأة بأحد المقارئ النموذجية، وعدد 52 مقرأة بمقرأة الواعظات، مشيرا إلى عقد 2647 حلقة تحفيظ قرآن بمكاتب التحفيظ بالمكافأة، ومكاتب على درجة، بالإضافة إلى عدد 104 حلقة تحفيظ عن بعد، لافتا إلى عقد مسابقات حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة، ومسابقة عضوية المقارئ القرآنية، ومسابقة القراءات القرآنية.



أما بالنسبة لمجال التدريب والتثقيف فقد تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد لعدد 70 عامل، وتدريب عدد 600 إمام وواعظة على قضايا الأسرة ضمن بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما تم تدريب 90 إمام وواعظة في حملة طرق الأبواب، وتنفيذ 240 لقاء تثقيفي بالمكتبات التابعة للمديرية، بعدد 10 مساجد، وتنفيذ 11 ألف ندوة توعوية عن القضايا الأسرية، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، كما تم تنفيذ 831 ندوة تثقيفية ضمن بروتوكولات التعاون مع " وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، كما شاركت المديرية في 9 مؤتمرات علمية و تثقيفية بديوان عام المحافظة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية .