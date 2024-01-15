تعرض الفنان بيومي فؤاد لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

أعلن المخرج الشاب محمد فؤاد، تعرض والده لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونشر المخرج محمد فؤاد، صورا عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها الفنان بيومي فؤاد داخل أحد المستشفيات على أجهزة التنفس الصناعي، ولم يعلق ابنه على تفاصيل الحالة حتى الآن.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني، حيث يُعرض له عدد من الأعمال الفنية مثل، الإسكندراني، أنا وابن خالتي، الحريفة، كارت شحن، حيث حققت بعض أعماله الفنية نجاحًا كبيرًا.

ويشار إلى أن الجمهور تفاعل بشكل كبير وإيجابي مع شخصية الفنان بيومي فؤاد في فيلم "الإسكندراني" الذي يعرض حاليًا في جميع السينمات المصرية، مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي وآخرين، العمل من تأليف أسامة أنور عكاشة ومن إخراج خالد يوسف.