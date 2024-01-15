الكرملين: لا نستبعد إجراء لقاء بين بوتين ووزيرة خارجية كوريا الشمالية

رجح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، التي تزور العاصمة الروسية لقاء مشتركا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، ردًا على سؤال ما إذا كان الرئيس بوتين يعتزم لقاء وزيرة خارجية كوريا الشمالية: "نحن لا نستبعد مثل هذا اللقاء وسوف نبلغكم في حال عقده ".

وأضاف بيسكوف: "أن روسيا تأمل أن تجري زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية في المستقبل المنظور، وسيتم الاتفاق على المواعيد عبر القنوات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن لدى الرئيس الروسي دعوة رسمية لزيارة بيونج يانج ونأمل أن تتم هذه الزيارة.

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية بشأن عقد محادثات بين زير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، بالعاصمة موسكو غدًا الثلاثاء: "نتوقع مفاوضات مثمرة ومكثفة وهادفة مع وفد كوريا الشمالية".

وسياق متصل، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في برقية للمشاركين ومنظمي وضيوف منتدى "المحاربين القدامى" المشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا، أن المهمة المشتركة هي دعم عائلات، الذين ضحوا بأرواحهم، وتعزيز نظام الضمانات الاجتماعية لهم.

وقال بوتين - في البرقيته - "أحييكم في افتتاح منتدى (المحاربين القدامى) المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.. ومهمتنا المشتركة هي دعم عائلات رفاق السلاح الذين قتلوا، وتعزيز نظام الضمانات الاجتماعية بأكمله باستمرار للمشاركين في هذه العملية العسكرية".

وأضاف الرئيس الروسي: "علينا أيضا تحسين فعالية برامج الرعاية الطبية وإعادة التأهيل وتهيئة الظروف للأبطال، الذين كانوا على الجبهة، ليكونوا قادرين على تحقيق ذاتهم بالكامل في مختلف المجالات سواء في القطاعات الاقتصادية والتجارية والهيئات الحكومية بجميع مستوياتها وفي إدارات الحكم المحلي".

من ناحية أخرى، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف، أن الجيش الروسي قصف منطقتين تابعتين للإقليم بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة ليلة أمس.

وذكر سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "أن القصف ألحق أضرارا بمؤسسة ومبان سكنية وأسفر عن إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة"، مشيرا إلى أن أكثر من 15 بلدة في الإقليم تعرضت لقصف بقذائف الهاون والمدفعية، بما في ذلك فوفشانسك وبوخكوف وبوداركي في منطقة تشوهيف ودفوريتشنا وسينكيفكا وبيتروبافليفكا وإيفانيفكا وبيريستوف في منطقة كوبيانسك.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أنه في حوالي الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، هاجم الروس بلدة فيلخوفاتكا؛ مما أدى إلى إتلاف إحدى الشركات، لافتا إلى أن الجيش الروسي استخدم القنابل الجوية الموجهة لكن لم تقع إصابات، مؤكدا أن أعمال إزالة الألغام في منطقة خاركيف ما زالت جارية، وأن فرق مشتركة من خبراء المتفجرات قاموا بتطهير مساحة 3.3 هكتار من أراضي المنطقة من العبوات الناسفة وتدمير 148 عبوة ناسفة.