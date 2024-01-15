محمد سلام يتعاقد على مسلسل جديد في رمضان 2024

أعلن راديو إنرجي على تعاقد الفنان محمد سلام على مسلسل جديد يخوض به الماراثون الرمضاني 2024، مع عدد من نجوم الوسط الفني، بحضور رئيسة الإذاعة عايدة سعودي.

ونشر راديو إنرجي مجموعة من صور التعاقد عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقال: "إذاعة إنرجي تتعاقد مع النجم محمد سلام على مسلسل في رمضان 2024، سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس، ومحمد محارب وإخراج زهرة رامي، بحضور رئيسة الإذاعة عايدة سعودي.. واستنوا مفاجآت تانية في الطريق".

يعيش الفنان محمد سلام حالة من النشاط الفني بظهوره في عدد من الأعمال الفنية في الماراثون الرمضاني 2024، حيث يشارك في مسلسل "الكبير أوي 8" مع عدد كبير من نجوم الفن مثل أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.