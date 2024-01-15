المشدد 6 سنوات لفطاطري بتهمة الاتجار في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لفطاطري، لاتهامه بالاتجار بجوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "سكين" بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، خالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23917 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2306 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "تامر س ع"، 39 سنة، فطاطري، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 18 / 9 / 2023، بدائرة المركز أحرز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيضا "سكين" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بقيام المتهم بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاحا أبيض، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، جرى ضبط المتهم وكان ممسكا بيده سلاح أبيض "سكين"، وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها 21 لفافة ورقية يحووا جميعا مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، وعثر معه أيضا على مبلغ مالي.



وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.