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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم ليلى علوى وأبطال "مقسوم" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم بأكتوبر

فيلم مقسوم
فيلم مقسوم
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يحتفل اليوم صناع وابطال فيلم مقسوم بالعرض الخاص بإحدى السينمات الشهيرة باكتوبر  تمهيدا لإطلاق الفيلم فى دور العرض السينمائي  بموسم إجازة منتصف العام الدراسي يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجارى

الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وتظهر خلاله ليلى علوى  بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

مقسوم بطوله النجمة ليلى علوى و شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل

فيلم مقسوم العرض الخاص لفيلم مقسوم ليلى علوى وشيرين رضا