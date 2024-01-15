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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصادر أمنية تكشف حقيقة تعرض سائح "كورى الجنسية" لمحاولة تحرش

مصدر أمنى
مصدر أمنى
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 أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض سائح "كوري الجنسية" لمحاولة تحرش 
من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة مقابر أثرية "قديم" سبق تداوله عام 2022. 
 وأوضح المصدر، أنه خلال شهر أبريل عام 2022 تقدم الكورى المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به في منطقة مدافن قايتباى، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه "مزدوج الجنسية"، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وأنه متواجد حالياً بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للحكم.
وأن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة مجتزئة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.

الاخوان الارهابية لجماعة الإخوان الإرهابية تعرض سائح كورى الجنسية لمحاولة تحرش