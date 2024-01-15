أمم أفريقيا 2024.. منتخب السنغال يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب أمام جامبيا

يستهل المنتخب السنغالي مشواره في بطولة أمم أفريقيا، مساء اليوم عندما يلتقي منتخب جامبيا في الرابعة عصرًا على ملعب "شارليس كونان باني"، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ويسعى منتخب الأسود إلى تحقيق انطلاقة قوية في لقاء الليلة على أمل الحفاظ على اللقب القاري الأول الذي حققه في النسخة الماضية على حساب المنتخب المصري.

وفي المقابل يأمل منتخب جامبيا إلى تحقيق المفاجأة بالفوز وتحقيق النقاط الثلاث على أمل منافسة الكبار على قمة المجموعة ومن ثم الذهاب إلى الدور المقبل، كما فعل في نسخة عام 2021 من بطولة أمم أفريقيا والتى تمكن من عبور دور المجموعات محتلا المركز الثاني قبل أن يفوز على منتخب غينيا في دور الـ16

ويلعب كلا المنتخبين في المجموعة الثالثة والتى تضم بجانبهما الكاميرون وغينيا الديمقراطية.