مسئولو " الإسكان " يتفقدون المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، المشروعات الجارية بقطاع الإسكان والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، ومسئولى جهاز المدينة، والجهات المشرفة على المشروعات، بهدف المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.

بدأت زيارة مسئولى الإسكان بتفقد المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة، ومشروع محطة رافع المياه والتغذية للمنطقة الصناعية، ومنطقة مشروعات الإسكان بغرب المطار.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه، مبنى الجهاز، والجاري تنفيذه بنسب إنجاز بلغت ٩٠٪؜، ليكون مقراً خدمياً يليق بالمدينة الجديدة.

وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، بالجهود المبذولة، وحجم المشروعات الجارية بالمدينة الجديدة، والتي تجاوزت مساحتها ١٠٠ ألف فدان، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع.

وأكد " ممدوح " ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية في تنفيذ المشروعات، بالإضافة للالتزام بالخطة الزمنية المكثفة لإنهاء الأعمال حتى يتسنى تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات .

وتضمنت الزيارة، متابعة الموقف التنفيذي لترفيق قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، والمنطقة اللوجيستية، وخطط الجهاز المستقبلية في تنفيذ المشروعات.

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