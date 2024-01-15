طقس الإسكندرية.. انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين تساقط الأمطار متوسطة الشدة منذ ساعات الصباح الأولى، ولتصبح غزيرة على بعض المناطق منها العجمي والعامرية، ومنذ مساء أمس وتستمر الأمطار في السقوط متفاوتة الشدة خفيفة على بعض المناطق ومتوسط وغزيرة على مناطق أخرى.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفض درجات حرارة إلى 14 درجة مئوية، وطبق لآخر إصدار لصور الأقمار تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الآن على الإسكندرية ومناطق متفرقة من شمال الوجه البحري تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

أما عن طقس اليوم فيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية.