مسئول كتب الأطفال بـ"نهضة مصر": لا تخوف من الإقبال على معرض الكتاب رغم الغلاء

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب والتى تقام فى الـ 25 من يناير الجارى وحتى السادس من فبراير المقبل، وقد بدأت دور النشر المختلفة تعلن عن أهم إصداراتها لهذا العام ومن بين تلك الدور هى دار نهضة مصر والتى أشارت فى بيان صدر عنها عن قيمة الخصومات التى تتراوح ما بين 50 وتصل إلى 80% .

ولكن يبقى السؤال عالقًا هل سيكون هناك إقبال على معرض الكتاب لاسيما فى ظل زيادة الأسعار فى شتى المجالات، وخاصة بعد ارتفاع أسعار كل ما يتعلق بعملية صناعة النشر، وهو التساؤل الذى يجاوب عنه مدير النشر لكتب الأطفال بدار نهضة مصر الدكتور محمد السيد عبد التواب فى تصريح خاص لـ "البوابة نيوز".

وأكد الدكتور محمد السيد عبدالتواب على أن غلاء الأسعار لم يكن أبدًا عائقًا، وبالقطع نحن دئمًا نراهن على الطبقات المختلفة من الشعب المصرى والتى لديها الوعى الكبير بقيمة القراءة والاطلاع والثقافة لم يكن أبدأ غلاء الأسعار عائق لتلقى وجبات الثقافة المختلفة، بالعكس كنا فى فترة الكورونا وما بعدها نتخوف من الاقبال الجماهيرى لن يكون كثيفًا، ولكن فى الحقيقة قد فاجئًا الشعب المصرى بحضارته وثقافته وكان الاقبال أكبر مما كنا نتوقع.

ولفت "عبدالتواب" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" : إلى أنه لا تخوف من الإقبال الجماهيرى على المعرض وأن التجربة أثبتت بأن الشعب المصرى يتنفس علم وثقافة وقراءات وبالتالى الغلاء أصاب كل شيء فى الحياة وطبيعى أن يطال قطاع الكتب والنشر الكتاب ورغم ذلك نتوقع أن يكون الجميع حريصون على الاقتناء، لأن القراءة والعلم والثقافة أهم من الأكل والشرب"

وعن نسبة الخصم التى أطلقتها دار نهضة مصر والتى تصل إلى أكبر نسبة خصم فى معرض الكتاب حيث تصل لنحو ٨٠٪ أوضح «عبد التواب» مؤكدًا على دور نهضة مصر الريادى فى حركة النشر قائلاً:" فى الحقيقة طوال السنوات الماضية دار نهضة مصر تقوم بعمل هذا الخصم والذى يقدر بنحو ٨٠٪ بالنشبة للإصدارات القديمة وخصومات مختلفة بالنسبة للإصدارات الحديثه، فهى حريصة على تقديم تلك النسب الكبيرة، والتى تنبع من رسالة نهضة مصر التنويرية، وهى الوصول بالكتاب إلى كل الطبقات الموجودة بداخل المجتمع، وهو الذى يُعد جزءًا أصيلاً من رؤيتها وهويتها بداخل مصر.

وعن اهم الإصدارات الخاصة لكتب الأطفال أوضح قائلاً : ""كتاب نور و السيد ظلام " للدكتور محمد السيد عبد التواب، والذى يتحدث عن كيف يواجه الأطفال مخاوف الظلام، ورواية "جابوا ١٠١" للدكتور رانيا بده والتى تتحدث عن المشكلات النفسية لدى الأطفال وخصوصًا الوسواس القهرى والذى يصاب الأطفال فى المرحلة العمرية من سن ١٣ عامًا.

وكتاب للدكتورة عفاف طبالة بعنوان "صورتان" والذى يتحدث عن القضية الفلسطينية خلال فترة حرب ٤٨ والذى يذكر الأطفال بالقضية الفلسطينية ، وأيضًا كتاب "كيف "تسبح الاشياء" للكاتب أيمن عبد الحميد، وكتاب للكاتبة المهمة سماح أبو بكر عزت "المزرعة الصينية" والذي عن حرب أكتوبر وأبطال الجيش المصرى فى حرب أكتوبر، كما عودتنا نهضة مصر من تنوع ومواكبة لجميع القضايا المهمة والملحة على الساحة".

وكانت نهضة مصر قد أعلنت عن أهم الإصدارات واحدثها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب والتى تنوعت بين كتب التنمية الذاتية، والثقافة الإسلامية، والسير والتراجم بالإضافة إلى أدب الطفل، ونسبة الخصومات على إصداراتها المتميزة تتراوح ما بين ٣٠٪ وتصل إلى ٨٠٪

ومن بين تلك الإصدارات "الأعمال الكاملة لطه حسين"، وهي واحدة من بين إصداراتها الكلاسيكية المهمة، وتأتى فى مجلد واحد يضم الأعمال الروائية الكاملة للكاتب الراحل طه حسين، ويحتوى على سبع روايات مشهورة من أعماله.

ورواية "أحلام شارع الحرنفش" للكاتب أحمد يوسف شاهين، وكتاب "جيل ألفا" الموجه للآباء والمعلمين وقادة جيل الألفية الذين يبحثون عن إرشادات حول سبل تربية أطفالهم الذين ولدو فى الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠٢٤، و كتاب "مختصر جمال العالم" للكاتب رامى حمدي، و رواية "ماريو وأبو العباس" للكاتبة البارزة ريم بسيوني، ورواية "دمعة على الموت الأول" للكاتبة عفاف طبالة، وكتاب "حق الكد والسعاية" لمحمد بشارى .

ومن السير الذاتية المُلهمة كتاب "سر حياتي.. حكاية العربي" والذى يوثق مشوار رجل الأعمال الراحل "محمود العربي، وكتاب "صالون الحاتى وجيلاتي" للكاتبة نهى شوقي، وكتاب "يوميات مقاتل فى حرب ١٩٧٣"، وهو مذكرات المشير محمد عبد الغنى الجمسي، أحد القادة العسكريين الذين شاركوا فى حرب أكتوبر.

