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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يعلن عن فتح باب التقدم للمناصب الأكاديمية

جامعة بنها الأهلية
جامعة بنها الأهلية بالعبور
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أعلن مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية عن فتح باب التقدم لشغل عدد من المناصب الأكاديمية بالجامعة وهي منصب  رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، ومديرو البرامج، وذلك نظراً لانتهاء الفترة الانتقالية لتأسيس الجامعة الأهلية.

وقال المجلس فى بيان له اليوم، إن التقديم سوف يبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15/01/2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 05/02/2024، وطبقاً للقواعد والشروط الموضحة في الرابط التالي:🔗 https://bnu.edu.eg/available_jobs

وأكد مجلس الأمناء حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية، مشيرا إلى أن جميع الوظائف المتاحة داخل الجامعة تكون من خلال الإعلان، ويتم تشكيل لجان لتقييم واختيار المتقدمين لشغل الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وتقام  جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

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