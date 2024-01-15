قوات الاحتلال تقتحم بيت ريما شمال غرب رام الله وتداهم عدة منازل في مدينة البيرة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، ونشرت قواتها في الشوارع، وقامت بمداهمة عدة منازل داخل البلدة.

وفي مدينة البيرة، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل لمواطنين فلسطينيين، في حي الجنان بمدينة البيرة، وقامت بتفتيش المنازل.

ومنذ قليل، هدم الاحتلال منزلين في مدينة قلقيلية باستخدام 3 جرافات، وتمركز جنوده في المنطقة الشمالية من المدينة، كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين ونتج عن ذلك إصابة شابًا فلسطينيًا .

وأمس الأحد، استشهد طفلان فلسطينيان، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر إطلاق الرصاص الحي عليهما عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

يذكر أنه باستشهاد الطفلين يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين يوم الأحد ليصل إلى 5 شهداء في الضفة الغربية.