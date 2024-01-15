اليوم.. "القومي للسينما" يعرض فيلم "استروبيا" بدار الأوبرا المصرية

يعرض المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، الفيلم الروائي "استروبيا" إخراج أحمد حسونة، ضمن فعاليات نادي سينما المرأة، وذلك في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وذكر المركز القومي للسينما- في بيان أمس الأحد- أن عرض الفيلم الروائي "استروبيا" يأتي في إطار دعم وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الفلسطينيين وزوجاتهم الذين دفعتهم ظروف الحياة إلى الهجرة من قطاع غزة في عام 2012.

ولفت المركز القومي للسينما إلى أنه من المقرر أن يتم عقد ندوة عقب عرض الفيلم تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي"، لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الاثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيا.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة مجانا للجمهور ومحبي السينما.