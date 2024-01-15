فلسطين.. اقتحام مخيم عين السلطان في أريحا واندلاع اشتباكات

شهدت مدينة أريحا مجددًا، اليوم الإثنين، اقتحامًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عين السلطان، حسبما أفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال دخلت المدينة برفقة جرافة عسكرية، مما أدى إلى نشوب مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

ووفقًا لـ "وفا"، أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز خلال عمليات الاقتحام، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة من وقوع حادثة استشهاد مأساوية في مخيم عين السلطان، حيث تم استشهاد الشاب الفلسطيني لؤي الصوفي برصاصة متفجرة في الصدر، نتيجةً للاعتداءات التي شنها جنود الاحتلال داخل المخيم.