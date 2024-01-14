ريال مدريد ينصب السيرك لبرشلونة ويتوج بالسوبر الإسباني

اكتسح فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مساء الأحد.

وسيطر ريال مدريد على الشوط الأول بشكل كامل، وقدم أداءً قويًا على جميع الخطوط، وتمكن من تسجيل ثلاثية، فيما حاول برشلونة العودة إلى المباراة.

وسجل أهداف ريال مدريد، الثلاثة البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقائق السابعة والعاشرة، والتاسعة الثلاثين من ضربة جزاء.

وحاول برشلونة العودة إلى المباراة، وتمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة والثلاثين، بعد تسديدة قوية من روبرت ليفاندوفسكي من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات ريال مدريد على مرمى البلوجرانا حتى نجح رودريجو جويس في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 64، بعد استغلال تمريرة فينيسيوس العرضية داخل منطقة الجزاء، شتتها دفاع برشلونة، لكن رودريجو بسرعة بديهة سدد من لمسة واحدة في الشباك.

وبهذا الفوز، توج ريال مدريد بلقب السوبر للمرة 13 في تاريخه، ليصبح على بعد لقب وحيد من برشلونة الأكثر تتويجا بالبطولة.