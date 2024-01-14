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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر متأخر أمام موزمبيق حتى الدقيقة 75 من عمر اللقاء

منتخب مصر
منتخب مصر
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واصل منتخب موزمبيق تقدمه على المنتخب المصرى حتي الدقيقة 75 من عمر  اللقاء الذى يجمع المنتخبين حاليًا على ملعب فيليكس بوانيي، في أبيدجان في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس الامم الافريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار. 

واستطاع منتخب موزمبيق من إحراز هدفي التعادل والتقدم خلال دقيقة واحدة في شباك منتخب مصر. 

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وأنهي منتخب مصر لكرة القدم الشوط الأول أمام منتخب موزمبيق متقدمًا بهدف لمصطفي محمد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء الذى يجمع المنتخبين حاليًا على ملعب فيليكس بوانيي، في أبيدجان في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس الامم الافريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار. 

وأنقذ محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر هجمة خطرة للمنتخب الموزمبيقي . 

ونجح محمد الشناوي في إخراج الكرة الخطرة للمنتخب المنافس في الدقيقة 35 من الشوط الأول وحافظ على شباك الفراعنة نظيفة.

وتمكن مصطفي محمد  مهاجم المنتخب من هز شباك منتخب موزمبيق في  الدقيقة الثانية للقاء.  

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا
ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر
وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو
المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق
المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا
المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا
المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا
المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

منتخب موزمبيق منتخب مصر محمد الشناوي بكوت ديفوار