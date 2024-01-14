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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال كبير من مواطني القليوبية لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق

مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر
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شهدت مراكز شباب القليوبية إقبالاً كبيرًا من المواطنين لمشاهدة مباراة  مصر وموزمبيق في بطولة كأس الامم الافريقية 2024.

من جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024  تأتي وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تذاع المباريات بـ 12 مركز شباب ببنها، و6 مراكز شباب بقليوب، و 13 مركز شباب بكفر شكر، والمركز  بشبين القناطر، و7 مراكز بشبرا الخيمة، و8 مراكز بالخانكة، و9 مراكز بطوخ، و 6 مراكز بالقناطر الخيرية.  

و تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لخدمة الجمهور المترردين وجذب النشء والشباب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز الشباب، وللوقوف بجانب المنتخب في رحلة كأس الأمم الأفريقية 2024 رافعة شعار شجع مصر  لتشجيع المنتخب للفوز بالبطولة للمرة الثامنة حيث فاز منتخب مصر لكرة القدم بلقب البطولة 7 مرات  على مدار البطولة.

مشاهدة مباراة مصر

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية