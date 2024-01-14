انطلاق فعاليات حملة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" بجنوب سيناء

انطلقت اليوم الأحد، أولى أنشطة مركز النيل للإعلام بطور سيناء ضمن حملته الموسعة تحت شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، وتحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

عقد المركز لقاء إعلاميًا بعنوان "الجمعيات الأهلية ودعم المنتج المحلي" وذلك بمقر جمعية الوادي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، حاضر خلالها أنور محمود محمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء وبمشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراث البدوي.

أكد “أنور” دور الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والتي تتمثل في صورة منح للمنتجين لتشجيع هذه الصناعات، وتوفير معارض لتسويق المنتجات كمعرض ديارنا في القاهرة، كما أن المحافظة على مشارف الأيام المقبلة ستفتتح قرية" التراث البدوي بشرم الشيخ " والتي ستضم كل المنتجات من داخل المحافظة أو من خارجها، بها عدد 3 قاعات معارض وعدد 6 ورش للانتاج لأعمال الجلد والنحاس والخزف وغيرها لتشجيع هذه الصناعات النوعية والتي تتميز بها المحافظة.

واضاف أن الدولة لا تألو جهدا في تسويق المنتجات ذات الجودة العالية خارج مصر سواء عربيًا أو أوروبيا ً، والتي تحمل طرازا فريدًا يدل على عظمة وحضارة مصرنا الحبيبة، كما تقدم الوزارة حاليا مشروعات إنتاجية للأسر داخل بيوتها من خلال قروض ميسرة لدعم الأسر اجتماعيا وماليا من خلال العمل لا المعونة.

وأوصى بضرورة تضافر الجهود المبذولة لإنجاح خطة الدولة في الاعتماد على المنتج المحلي والترويج له والعمل على تحقيق جودته بصورة كبيرة تتفق ومعايير الجودة العالمية.

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