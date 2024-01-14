الطب الشرعى يؤكد عدم احتواء عينة مضبوطة بحوزة عاطل على مواد مخدرة بحلوان

كشف تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، فى القضية رقم ٢٦٩٧، والمتهم فيها عاطل بالاتجار فى الأقراص المخدرة، عن خلو العينة المضبوطة حوزة المتهم من المواد المدرجة بجداول قانون المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على"ممدوح جمال"، ٣٠ سنة عاطل ومقيم بحلوان، حال تواجده بدائرة قسم شرطة التبين، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكى بداخله شريط دوائى مدون عليه أمتريل باللغة الإنجليزية، يحوى عدد ١٦ قرصا وكذا بداخل الكيس البلاستيكى الشفاف عدد عشرين قرصا من الأقراص المؤثرة على الصحة النفسية.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة بحوزته لمصلحة الطب الشرعى لتحليلها، وبيان إيجابيتها من عدمه للمواد المخدرة المدرجة بجداول المخدرات.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المتهم كواليس ضبطه حال مروره بأحد الشوارع بمنطقة التبين، حيث استوقفه الضابط وأثناء تفتشيه عثر بحوزته على الشريط وأنكر احتوائه على مواد مخدرة.

وأكد تقرير المعامل الكيماوية التابعة لمصلحة الطب الشرعي، عن عدم إدراج العينة المضبوطة بحوزة المتهم بجداول قانون المخدرات.